Sessualità infantile,prevenire gli abusi

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - "Vedere. Riconoscere. Agire preventivamente nel contesto della sessualità infantile" è il titolo del convegno sulla prevenzione degli abusi sessuali sui minori che si terrà martedì prossimo, 23 ottobre, al Centro pastorale di Bolzano.

"Nello sforzo di infrangere il tabù dell'abuso sessuale, è importante confrontarsi con il tema della sessualità", spiega don Gottfried Ugolini, responsabile del Servizio specialistico della diocesi per la prevenzione e la tutela dei minori da abusi sessuali e da altre forme di violenza.

"Il convegno - aggiunge - affronta il tema dello sviluppo sessuale del bambino e i rapporti connessi, discute delle varie forme di violenza sui bambini, compresi internet e i social media, e delle loro conseguenze, e si interroga quindi sui metodi pedagogici per un rapporto adeguato con la sessualità quale forma di prevenzione di abusi sessuali e altre violenze".

I lavori prenderanno il via alle 8.30 con il saluto del vescovo Ivo Muser.