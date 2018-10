Kompatscher, ok tram a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - La giunta provinciale di Bolzano ha dato il via all'accordo di programma tra Provincia e Comune per la realizzazione di una linea di tram nel capoluogo altoatesino. Collegherà la stazione ferroviaria e Ponte Adige, passando per Corso Libertà e l'ospedale. Come ha annunciato il governatore Arno Kompatscher, il tram sarà realizzato dalla Sta e gestito da Sasa. E' inoltre previsto il possibile prolungamento verso l'Oltradige. Il progetto - ha informato - è già stato inserito nel piano investimenti di Sta.