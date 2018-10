Industria: +8,7% fatturato in Trentino nel 2017 (2)

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Nel 2017, dunque, la crescita è stata la migliore degli ultimi anni: eccetto il 2010, anno di recupero rispetto alla crisi, bisogna andare ai campioni degli anni 2006 e 2007 per trovare un risultato simile. In sintesi 79 società su 111 hanno visto una crescita del fatturato rispetto all'anno precedente, mentre per 32 c'è stata una riduzione.

Il bilancio complessivo presenta un utile di 323 milioni di euro pari al 5,6% del fatturato. Sono in attivo tutti i settori: nel meccanico l'utile netto è dell'8% del fatturato, nel chimico del 5,9%, nell'alimentare del 2,2%, nel tessile del 2,9% e nel cartario è del 5%, i gruppi e le varie sono al 9,8%. Nel 2016 l'entità complessiva degli utili del campione era di 257,6 milioni, 202,6 milioni nel 2015, 133,4 milioni nel 2014.

Le aziende in utile nel 2017 sono 97, quelle perdita sono 14. Il primo indicatore di redditività, per le aziende campione, è migliorato rispetto al 2016.

Il margine operativo delle aziende del campione, differenza tra il valore della produzione e i costi (prima della gestione finanziaria), è stato di 395,5 milioni di euro pari al 6,9% del fatturato; è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 2016; era il 5,9% nel 2015, il 6% nel 2014. Per quanto riguarda i diversi settori, il margine operativo è del 5,1% nel tessile, del 3,3% nell'alimentare, del 9,3% nel chimico, del 7,8% nel meccanico e nel cartario; i gruppi sono al 5,6%, le costruzioni al 4%. In sintesi sono 11 le società con margine operativo negativo, mentre per 100 è positivo. Il dato è in miglioramento rispetto all'anno precedente e al 2015.

Gli oneri finanziari complessivamente contenuti sono praticamente a -0,4% del fatturato, erano allo 0,2% nel 2016, allo 0% nel 2015. I dati oscillano tra il -2,3% del metalmeccanico e l'1% del cartario; 0,8% il tessile, 1,3% il chimico e 0,5% l'alimentare. Gli oneri finanziari continuano a non essere un problema per la maggioranza delle imprese del campione, in considerazione della media dimensione delle aziende e del buon livello di capitalizzazione: il patrimonio netto delle imprese del campione è pari a 2,1 miliardi di euro pari al 36% del fatturato, allo stesso livello del 2016 e leggermente più alto dei campioni 2015, 2014, 2013 e 2012.

Il costo del lavoro (retribuzioni, oneri sociali ,Tfr, ecc.) ammonta a 805,2 milioni di euro pari al 14% del fatturato; era il 14,5% nel campione 2016; il 13,5% nel 2015, era il 13,4 % del fatturato nel 2014. L'incidenza del costo del lavoro rimane, dunque, contenuta. Nei diversi settori il costo del lavoro oscilla tra il 9,5% del settore alimentare e il 19,8% nel chimico; è pari al 14,4% nel meccanico, all'12,8% nel tessile e nel cartario. E' del 23,3% nelle costruzioni.

Il tasso di profitto (Roe), rapporto tra utile netto e capitale investito dall'imprenditore (patrimonio netto), è stato del 13,5%; era del 12,5% nel campione 2016; del 10,5% nel 2015; del 7,7% nel 2014 e del 6,7% del campione 2013.

Nel 2017, dunque, questo indicatore continua a risalire doppiando i livelli pre-crisi. (ANSA).