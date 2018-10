Festival sport Trento: 50.000 presenze

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Oltre 200 ospiti per 130 appuntamenti, gratuiti, che hanno fatto contare a Trento 50.000 presenze. A tirare le fila della manifestazione, svolta dall'11 al 14 ottobre, è l'amministrazione provinciale, che l'ha organizzata con La Gazzetta dello Sport, Comune di Trento, Trentino Marketing, Apt di Trento.

"Siamo felici - ha detto il presidente di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo - di avere organizzato il Festival dello Sport: è stata una magnifica festa di popolo, con centinaia di momenti appassionanti, tutti gratuiti, straordinariamente partecipati".

"E' stata una grande, prima edizione. La comunità trentina - aggiunge Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing - ha partecipato con entusiasmo agli incontri con i campioni e alle diverse attività del Festival, condividendo la passione per lo sport con migliaia di ospiti provenienti da tutta Italia". "Era un Festival per la gente - conclude Gianni Valenti, vicedirettore vicario della Gazzetta e direttore scientifico del Festival - per gli appassionati". (ANSA).