Elezioni Trentino: Tonini (Pd), la sfida è con Salvini

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - "Il nostro principale avversario è la Lega, cioè il suo segretario nazionale, che è sempre qua e fa campagna elettorale al posto del loro candidato presidente".

Così in una conferenza stampa il candidato governatore della coalizione di centrosinistra, Giorgio Tonini (Pd), in vista delle provinciali.

"Facendo i conti - ha proseguito - non sono in tanti quelli che possono andare in finale, quindi si tratta di una sfida a due. Tanti iniziano a preoccuparsi per ciò che avviene a Roma.

Fare tanto debito per finanziare il non lavoro, col reddito di cittadinanza, cozza con l'etica dei trentini e il debito preoccupa imprenditori e famiglie. Sentire poi che Salvini dice che verrà insegnarci a governare, a una popolazione che si autogoverna da mille anni, è una rozzezza arrogante".

Il segretario del Pd, Giuliano Muzio, ha aggiunto: "Siamo in recupero, lavoriamo fino a fine settimana" e hanno parlato anche il segretario del Psi, Alessandro Pietracci, e il candidato socialista consigliere, Stefano Bosetti. (ANSA).