Questore, straordinario senso civico

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - "L'Alto Adige è una terra con uno straordinario senso civico. La partecipazione dei cittadini alla vita della comunità è un importante valore aggiunto". Lo ha detto il nuovo questore di Bolzano Enzo Giuseppe Mangini che prende il posto di Giuseppe Racca, andato in pensione con fine settembre. Per Mangini si tratta "di un ritorno sul campo". Il dirigente generale di pubblica sicurezza in passato è stato infatti questore di Taranto ai tempi della cosiddetta emergenza Ilva e di Verona. Dal novembre 2017 Mangini è stato consigliere ministeriale al ministero dell'interno.