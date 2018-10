Elezioni: Salvini, il 21 sinistra a casa

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "Domenica prossima ci saranno le prime elezioni vere da quando c'è questo governo. Per la prima volta nella storia penso che nelle province di Trento e di Bolzano la sinistra andrà a casa". Lo ha detto il Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in collegamento dal Trentino Alto Adige con l'inaugurazione della scuola politica della Lega: "Qui hanno esportato, deportato, Maria Elena Boschi alle ultime elezioni politiche. A Bolzano non hanno capito cosa c'azzecasse la toscana Boschi. Chi semina male raccoglie peggio" ha aggiunto Salvini riferendosi al Pd.