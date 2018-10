Incidenti: 22enne muore in Val Sarentina

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Un giovane di 22 anni, Johannes Franchi, nato a Bolzano, è morto nella notte in un incidente stradale in Val Sarentina.

L'incidente è avvenuto verso le ore 2 lungo la strada statale. Il giovane ha perso il controllo della sua macchina e si è schiantato contro un muro di una casa. Il soccorritori della Croce Bianca non hanno potuto fare più nulla per il ragazzo che è morto ancora sul posto. Indagano i Carabinieri.