Lega, con reddito attenti a lavoro nero

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - "C'è il problema vero di vedere che il povero non si travesta da lavoratore in nero. Non vogliamo sia una misura assistenzialista senza nessun regolamento". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a Trento per la campagna elettorale delle provinciali della Lega, con candidato Maurizio Fugatti, parlando a proposito del reddito di cittadinanza.