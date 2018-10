Giochi 2026:Giorgetti "Raccogliamo sfida, eredità per Paese" "Non deve essere occasione per buttare soldi ma per crescere"

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - I Giochi invernali 2026, che l'Italia si è candidata a organizzare col tandem Milano-Cortina "sono un'opportunità e anche una sfida che deve essere raccolta.

Ma deve esserci un approccio sobrio, ridotto all'essenziale perchè un'Olimpiade non deve essere occasione per buttare i soldi ma per far trionfare lo sport e lasciare un'eredità al Paese". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giarcarlo Giorgetti a Trento, al Festival dello Sport.

"Dobbiamo guardare a cosa hanno fatto gli inglesi nel 2012 con Londra -ha aggiunto- hanno organizzato i Giochi con una ricaduta importante. Questa è la sfida che hanno raccolto Milano, Cortina e Predazzo e dobbiamo fare altrettanto. La nostra è stata una iniziativa nata quasi casualmente ma penso possa diventare una grande cosa, un appuntamento che può rigenerare lo spirito solidale nello sport italiano ma che può servire anche a 'vendere' la montagna italiana nel mondo".

