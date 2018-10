Barley, populismo fallisce su doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - "La questione del doppio passaporto (italo-austriaco, ndr.) per i sudtirolesi dimostra che il populismo non funzione". Lo ha detto la ministra della Giustizia tedesca, Katarina Barley. "Da una parte i populisti hanno applaudito, mentre quelli dell'altra parte hanno gridato allo scandalo", ha aggiunto la socialdemocratica durante un dibattito della tv pubblica tedesca Zdf.

"Quando due stati - ha proseguito la ministra - si scontrano su un tema delicato con una dialettica populista, in un primo momento ci sono solo piccole scintille, ma questo non è bene".

Citando anche il botta e risposta tra Vienna e il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer (Csu) sul respingimento di migranti, Barley ha lamentato "una mancanza di capacità di dialogare degli stati dell'Unione europea". "Negli ultimi decenni hanno preso il sopravento i monologhi, non è più un dialogo ma neanche più un litigio", ha commentato.