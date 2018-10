Pesce, biologico è scelta vincente

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - "Il biologico è la scelta vincente, ma ci vuole un'azione di sistema, non basta che il singolo aderisca, ci va una rete territoriale". Lo ha detto la sottosegretaria alle politiche agricole Alessandra Pesce a Bolzano, a sostegno della campagna elettorale del M5s.

"La richiesta del biologico è cresciuta del 17% e pertanto è una richiesta del mercato andare verso la sostenibilità, è conveniente anche dal punto di vista economico", ha sostenuto la sottosegretaria in conferenza stampa con il sindaco di Malles Uli Veith. Malles nel 2016 aveva avviato un referendum per la riduzione dei pesticidi che si era concluso con il 76% dei votanti a favore. "La zona di Malles, ha detto Pesce, riesce ad interpretare più di altre la necessità di sostenibilità, ma ci va un percorso". Pesce ha poi annunciato l'istituzione di un marchio di qualità per "prodotti di montagna", e si è detta anche a favore di un "agricoltura di precisione" che grazie alla tecnologia coniughi sostenibilità e incremento della produzione.