Elezioni: Meloni a Trento, Fdi partito più monogamo

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - "Fratelli d'Italia è il partito più monogamo del centrodestra: siamo rimasti sempre dalla stessa parte e non abbiamo fatto accordi né con la sinistra, né con il M5S. Siamo concentrati a fare il nostro lavoro di opposizione patriottica: votiamo i provvedimenti che secondo noi fanno bene agli italiani e cerchiamo di rafforzare le posizioni del centrodestra anche nell'attività di governo. Siamo la garanzia che il centrodestra c'è". È quanto ha dichiarato la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti a Trento.

"Aspettiamo di leggere il testo - ha aggiunto sulla manovra economica - per dare un giudizio definitivo. Per noi il problema non è spendere soldi in deficit, ma per cosa quei soldi vengono spesi. Come si sa, FdI non è per la politica dell'austerità ma per una politica che crei ricchezza". (ANSA).