Elezioni: Meloni a Trento, Fdi partito più monogamo (2)

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - "Questo significa abbassare le tasse e combattere la disoccupazione mettendo nella condizione di assumere, far arretrare lo Stato e liberare le energie delle imprese, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, di un mondo produttivo che finora è stato massacrato. Su questo per me bisogna mettere il grosso delle risorse nella prossima manovra. Il reddito di cittadinanza? Rischia di non dare i frutti sperati, di mantenere lo status quo, di non liberare le energie e di non produrre ricchezza" ha concluso Meloni. (ANSA).