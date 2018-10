Da Pellegrini a Ferrari, campioni e show a Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - Ci sono gli ori e i successi, le gioie e i trionfi, le cadute e le rinascite. Soprattutto ci sono cinquant'anni di campioni che hanno fatto sognare e divertire tante generazioni: oltre 100 eventi in 15 location e più di 250 ospiti dal vivo per raccontare imprese sportive, squadre leggendarie e grandi allenatori. E' Il Festival dello Sport al via a Trento, organizzato dalla 'Gazzetta' e dal Trentino, fino a domenica.

Trento sarà la capitale sportiva d'Italia: tra dibattiti e interviste, forum ed esibizioni in piazza, il tutto condito da mostre, spettacoli ed eventi culturali. Da Moser-Wiggins e il record dell'ora, all'Inter stellare della stagione 2009-2010, da Federica Pellegrini al dream team del fioretto, alla nuova valanga rosa e agli uomini jet dello sci e dei circuiti. Spazio anche al calcio, anche con un momento istituzionale, mettendo di fronte il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, dell'Eca e della Juve Andrea Agnelli e Urbano Cairo, padrone di casa come presidente Rcs e n.1 del Torino.