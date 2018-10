Cairo: Club già pagano per la sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - "Vediamo la legge e poi valutiamo.

Posso dire che i club già investono in sicurezza, e non poco, con gli steward". Così il numero 1 del Torino, Urbano Cairo, commenta all'Ansa, a margine del Festival dello sport a Trento, l'annuncio del vicepremier Salvini di un emendamento per far contribuire i club ai costi sulla sicurezza negli stadi con una quota del 5-10%. Cairo ricorda che "il Torino incassa durante l'anno circa 5 mln. Per la sicurezza paghiamo gli steward, sono costi di servizio che già vanno oltre quella soglia".