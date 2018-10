Spö forza dibattito su doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 9 OTT - A Vienna, a un mese dalla fine dei lavori della commissione di esperti, i socialdemocratici rivendicano la pubblicazione della bozza sul doppio passaporto per i sudtirolesi. Su richiesta del partito d'opposizione è stata infatti convocata per giovedì la commissione per l'integrazione e per la politica estera per discutere la questione, come annuncia la Tiroler Tageszeitung. Nella commissione ci sono anche rappresentanti della Spö.

"Attendiamo risposte a numerose questioni ancora in sospeso.

Finora ci sono state pochissime informazioni", lamenta il portavoce dei socialdemocratici per la questione altoatesina, Hermann Krist, al giornale. "La questione del doppio passaporto è legittima, ma sarebbe stato il caso di coinvolgere almeno la commissione parlamentare per l'Alto Adige", aggiunge. Secondo la Tiroler Tageszeitung, Övp e Fpö nelle ultime settimane hanno "frenato" sulla questione del doppio passaporto in vista delle provinciali del 21 ottobre in Alto Adige.