Salute: Degasperi, con Cavalese arriva cambiamento

(ANSA) - TRENTO, 9 OTT - "Il parere favorevole del Comitato percorso nascite alla riapertura di Cavalese segna finalmente la svolta che tutti i trentini attendevano". Così il consigliere provinciale trentino e candidato presidente per il M5s Filippo Degasperi.

"Il M5s - afferma - si è posto da subito al fianco dei cittadini che hanno lottato per garantire alle Valli di Fiemme e Fassa servizi essenziali che il centrosinistra aveva deciso di eliminare in nome di una 'appropriatezza' che alle nostre latitudini è ormai sinonimo di taglio".

"La latitanza della Provincia e dell'Apss - aggiunge - è stata colmata da un ministero della Salute che vede finalmente al lavoro professionisti competenti che, come hanno ben chiarito il ministro Grillo (a Roma una settimana fa) e il sottosegretario Bartolazzi (ieri a Cavalese), sanno alla perfezione cosa serve ai cittadini. Ora è il momento di Cavalese ma presto toccherà ad Arco. C'è chi i reparti li chiude e chi li riapre. Il cambiamento (quello vero) è arrivato anche in Trentino". (ANSA).