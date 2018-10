Fraccaro, può riaprire punto nascita di Cavalese in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 9 OTT - "Finalmente Cavalese può riaprire.

Il Comitato percorso nascita nazionale ha espresso parere positivo alla riapertura del punto nascite accogliendo in pieno le nostre richieste". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, eletto in Trentino. Il punto nascita, riferimento per le Valli di Fiemme e Fassa, era stato chiuso nel 2017.

"È una vittoria - sottolinea - per tutti i cittadini che hanno diritto ad adeguati livelli di assistenza sanitaria e dimostra l'impegno del Governo per la salvaguardia dei servizi territoriali. Da anni ormai - aggiunge - le popolazioni delle valli di Fiemme e Fassa sono prive di un presidio per le prestazioni mediche specialistiche di ginecologia, anestesia e pediatria. Ora finalmente, grazie all'impegno che sin dall'inizio abbiamo profuso come M5S, si comincia a rimediare alle gestione fallimentare della sanità in Trentino-Alto Adige".

"Ringraziamo il ministro Grillo - conclude - per il lavoro svolto".