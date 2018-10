Festival sport: stop ai veicoli in centro storico Trento

(ANSA) - TRENTO, 9 OTT - Durante il Festival del sport il centro storico di Trento diventerà una grande area pedonale e sarà vietato il transito ai veicoli nella fascia oraria dalle 10 alle 19.

Sarà in vigore - nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre - anche il divieto di sosta e fermata "con rimozione coatta per ogni sorta di veicolo lungo le vie e le piazze" interessate dalla manifestazione. Lo prevede un'ordinanza del Servizio gestione strade del Comune di Trento in previsione del grande afflusso di persone atteso per il Festival. L'area interessata dal provvedimento comprende via San Giovanni, piazza Santa Maria Maggiore, via Orfane, via Cavour, piazza Duomo, via Garibaldi, via Mazzini, via San Vigilio, via Calepina, piazza Vittoria, piazza Erbe, via Mantova, largo Carducci, via Manci e via Roma.