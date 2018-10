Punti nascita: Bartolazzi per riapertura Cavalese

(ANSA) - TRENTO, 8 OTT - Il sottosegretario alla salute Armando Bartolazzi ha ribadito il favore della ministra Giulia Grillo alla riapertura del punto nascite di Cavalese. Lo ha fatto in una visita all'ospedale, col candidato alla presidenza del Trentino per il M5s Filippo Degasperi. "Un volta acquisito il parere del Comitato, bisognerà verificare se Provincia e Apss avranno diligentemente assolto i loro impegni in materia di dotazione e di personale" è stato specificato.

Bartolazzi ha riconosciuto "la funzione indispensabile del punto nascite per le popolazioni delle Valli di Fiemme e Fassa, uno dei pilastri di una struttura ospedaliera che voglia rimanere tale" e si è complimentato coi cittadini "che coi comitati hanno mantenuto viva l'attenzione su una questione che, fosse stato per l'amministrazione provinciale, sarebbe rimasta confinata nel dimenticatoio".

Degasperi ha ribadito l'importanza della riapertura dei punti nascita sia di Cavalese che di Arco e ha posto il focus su quanto il M5s si sia speso sull'argomento. (ANSA).