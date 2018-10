Cimitero Trento, nuove cellette per urne cinerarie

(ANSA) - TRENTO, 8 OTT - Al cimitero monumentale di Trento sono stati ultimati i lavori di realizzazione delle nuove cellette, per un totale di 240 manufatti. In questo momento la graduatoria conta 92 nominativi.

Nelle prossime settimane saranno inoltre completati i lavori per la realizzazione di un altro blocco di cellette, circa 300, situate nella parte monumentale del cimitero e il Comune sta valutando diverse ipotesi per la localizzazione di ulteriori 400 manufatti che serviranno a sopperire al fabbisogno del prossimo anno, in attesa della realizzazione delle grandi opere. I progetti di realizzazione del nuovo impianto di cremazione e della sala del commiato per i funerali laici - sottolinea il Comune - prevedono infatti la realizzazione di diverse migliaia di cellette. È in programma anche la realizzazione di nuovi loculi in alcuni cimiteri circoscrizionali. I progetti sono già approvati o in fase di approvazione e da appaltare entro la fine dell'anno.