Si schianta con parapendio in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 7 OTT - Una persona in parapendio si è schiantata stamani lanciandosi dal monte del Watles, in Alto Adige. L'uomo è stato soccorso dall'elicottero Pelikan 1 ddel soccorso alpino e sul posto sono accorsi anche i carabinieri.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 e il ferito, che risulta in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. (ANSA).