Pallavolo: Trentino Volley batte Perugia

(ANSA) - TRENTO, 7 OTT - La stagione 2018-2019 diventa subito bella per la Trentino Volley. La formazione gialloblù ieri sera a Perugia ha regalato infatti il primo exploit del suo nuovo corso, vincendo la prima semifinale Del Monte Supercoppa 2018 contro i Campioni d'Italia di Perugia in tre set.

"Arrivavamo a questa Final Four senza preparazione al completo alle spalle ed era quindi difficile immaginare a priori cosa avremmo potuto fare. L'inizio però è stato promettente - ha commentato al termine della partita l'allenatore, Angelo Lorenzetti -. Battuta e difesa hanno fatto la differenza, ma ancora di più è stata l'abilità dei singoli a trascinarci verso la vittoria, come avevo chiesto alla vigilia. E' chiaro che una affermazione del genere ci offre un bell'input per il nostro cammino, ma non dobbiamo considerarla una valore assoluto proprio perché sono solo le prime partite. Siamo però ovviamente contenti: era da anni che non riuscivamo a vincere a Perugia".

