Controlli straordinari dei carabinieri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 7 OTT - Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato disposto dal comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano, il colonnello Cristiano Carenza, nel fine settimana. Oltre 350 veicoli controllati e circa 500 le persone sottoposte ad accertamenti. I carabinieri di tutta la provincia hanno effettuato diversi posti di controllo, sulla viabilità principale e secondaria, concentrandosi sul capoluogo, ma anche in diverse altre località dell'Alto Adige. A Bolzano i militari della locale Compagnia hanno denunciato una donna di 37 anni di Bolzano per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia dei militari infatti aveva notato questa notte intorno alle 3 l'autovettura condotta dalla donna sfrecciare lungo via Galilei a fari spenti. L'hanno inseguita e fermata. In evidente stato di alterazione, è stata sottoposta ad alcoltest, risultando positiva. Durante il controllo inveiva contro i militari che al termine degli accertamenti le hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo. (ANSA).