Controlli straordinari dei carabinieri in Alto Adige (2)

(ANSA) - BOLZANO, 7 OTT - Sempre a Bolzano, i carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino del Gambia di 27 anni, trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish. Nello stesso contesto è stato segnalato quale assuntore un bolzanino di 18 anni, trovato in possesso di marijuana. Un cittadino palestinese di 43 anni è stato invece denunciato per porto illegale di un coltello. L'arma di oltre 15 centimetri è stata sequestrata nel corso di una perquisizione dei carabinieri vicino alla stazione ferroviaria di Bolzano.

I carabinieri di San Candido hanno denunciato due cittadini francesi, di 47 e 28 anni, per porto di oggetti atti ad offendere. Fermati nel corso di un posto di controllo, e sottoposti a perquisizione sia le autovetture che le due roulotte al seguito, i carabinieri hanno rinvenuto tre asce di circa 80 centimetri nelle loro autovetture. Sono state sottoposte a sequestro mentre i due sono stati condotti in caserma per accertamenti.

I carabinieri di Lagundo invece hanno arrestato un ventenne del posto, fermato in un posto di controllo. È emerso che era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Bolzano: doveva scontare una pena di 9 mesi di reclusione per furto aggravato, commesso a Bolzano nel luglio 2017.

A Egna i carabinieri hanno denunciato poi per guida in stato di ebbrezza un venticinquenne del posto, ritirando la sua patente e sottoponendo a sequestro il suo veicolo. Stessa sorte per un trentacinquenne di Cortaccia, denunciato per guida sotto influenza di sostanze stupefacenti. (ANSA).