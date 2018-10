Aquila Basket battuta da Verona

(ANSA) - TRENTO, 7 OTT - "Abbiamo giocato una brutta partita, abbiamo avuto la possibilità di vincerla nonostante tutto, ma non l'abbiamo sfruttata e alla fine abbiamo perso". Così il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la sconfitta di ieri sera contro Cremona per 99-104.

"Meglio così per certi versi - ha aggiunto - e cerchiamo di usare questa prima di campionato come riferimento per capire quanta strada dobbiamo ancora fare. Dobbiamo tornare in palestra con il chiaro obiettivo che occorre migliorare il modo in cui giochiamo assieme. Abbiamo abusato del palleggio, ci è mancata circolazione di palla: non eravamo pronti ad inizio match, tanti rimbalzi ci sono passati sopra alla testa". (ANSA).