Sanità: Kompatscher, punto nascita Silandro rimane aperto

BOLZANO, 6 OTT - "Il punto nascita di Silandro rimane aperto. Così è stato stabilito nel Piano Sanitario Provinciale, approvato nel 2016, e così rimarrà anche in futuro". Lo dice su Twitter il presidente della giunta altoatesina Arno Kompatscher.

Tageszeitung aveva ipotizzato in un articolo che "il punto nascita dell'ospedale di Silandro, nel mirino per i turni dei medici dopo indagini del reparto Nas dei Carabinieri su ditte di lavoro temporaneo non accreditate", potrebbe essere chiuso.

