Settembre è nuovo agosto delle ferie

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Settembre è il nuovo agosto delle vacanze italiane. La conferma arriva dall'indice del viaggiatore italiano per il mese appena concluso rilevato da Confturismo-Confcommercio con l'Istituto Piepoli, che ha raggiunto quota 71, massimo annuale come per agosto e record storico per quanto riguarda questo mese. E' sette punti più elevato rispetto allo stesso mese dello scorso anno e dimostra inequivocabilmente l'allungamento della stagione estiva: un livello che non si raggiungeva da oltre due anni, precisamente da luglio del 2016. Come di consueto con l'arrivo dell'autunno, gli italiani preferiscono le città d'arte rispetto alle destinazioni di mare. Nel prossimo trimestre, un italiano su due ha intenzione di visitare una città d'arte - con una forte crescita rispetto alla rilevazione di agosto - e la motivazione di viaggio principale è quella legata alla visita di musei, monumenti o mostre. Le regioni più visitate rimangono Toscana, Trentino Alto Adige, Sicilia, Lazio e Lombardia.