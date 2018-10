Bcc: Ccb cambia statuto e nome

(ANSA) - TRENTO, 5 OTT - La Cassa Centrale Banca cambia nome, cambia statuto e vede sempre più vicina la trasformazione in capogruppo. Approvate all'unanimità le modifiche allo statuto sociale e la delega al Consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale sociale mediante l'emissione di azioni ordinarie o obbligazioni convertibili. E' quanto emerso dall'assemblea straordinaria tenutasi a Milano e la nuova denominazione è Cassa Centra Banca-Credito cooperativo italiano spa.

"E' l'ennesimo, storico momento - ha affermato il presidente della Ccb, Giorgio Fracalossi - per la nostra realtà. Un percorso iniziato a Milano nel 2015 con l'annuncio alla Borsa di Milano. Sento forte la responsabilità di interpretare al meglio il cambiamento e di non tradire la fiducia. Non dobbiamo deludere i nostri soci, i clienti e i nostri territori." Nelle prossime settimane le assemblee straordinarie delle Bcc, Casse Rurali e Raiffeisen dovranno validare le decisioni e i nuovi statuti approvati dai rispettivi Consigli d'amministrazione.