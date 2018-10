Pallavolo: presentata la nuova Itas Trentino

(ANSA) - TRENTO, 4 OTT - Oltre settecento persone hanno partecipato al Teatro Sociale di Trento alla prima uscita ufficiale della nuova Itas Trentino. La rosa 2018-19 si è presentata a tifosi, sponsor, autorità e media, nel corso di una serata in cui non sono mancati anche momenti di spettacolo e comicità.

Sabato i gialloblù scenderanno in campo a Perugia vestendo la rinnovata divisa da gioco, con elementi che richiamano tradizione e simbologia del territorio. Sui fianchi di entrambe le maglie ci sono ancora gli inserti triangolari di colore verde, azzurro e blu che richiamano le linee guida delle montagne utilizzate da Trentino Marketing. Invariati i colori sociali: bianca con inserti blu la prima, blu con inserti gialli la seconda. "Questo gruppo ci piace, su di esso ci sono delle aspettative importanti come è giusto che sia. Noi però non dobbiamo farci travolgere da tutto ciò come era accaduto inizialmente un anno fa. Non siamo i più forti ma vogliamo diventarlo", ha detto l'allenatore Angelo Lorenzetti.