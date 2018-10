Migranti: Kompatscher incontra Salvini

(ANSA) - BOLZANO, 4 OTT - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, assieme al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai governatori di alcune delle più importanti Regioni italiane, ha incontrato oggi a Roma il ministro dell'interno Matteo Salvini. Al centro del colloquio, la proposta altoatesina, fatta propria nelle scorse settimane dalla Conferenza delle Regioni, in tema di gestione dei flussi migratori. "L'immigrazione rappresenta una sfida decisiva per la nostra società - ha spiegato al termine dell'incontro il governatore - per questo motivo è necessario applicare le misure più corrette ai diversi livelli".

"Un sistema di ripartizione equo rappresenta la base per una gestione efficace delle procedure di richiesta di asilo e per le misure ad esso collegate. Solo una soluzione del genere - sottolinea il presidente della Provincia di Bolzano - può consentire di allentare la pressione che grava su determinate Regioni.