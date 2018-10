'Grapperie aperte' in sei Regioni

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Giornata dedicata alla grappa e all'arte dell'alambicco il prossimo 7 ottobre in Italia. Lungo lo Stivale saranno infatti molti i distillatori che promuoveranno il prodotto e i metodi di lavorazione mediante visite guidate e offerta di degustazione. Tra i promotori dell'iniziativa l'Istituto Nazionale Grappa, organizzatore dell'edizione 2018 di "Grapperie Aperte" e il Consorzio di tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo che mostrerà l'arte del "lambiccare" e di come si produce la grappa con il coinvolgimento di 11 distillerie.

L'Istituto Nazionale Grappa, mettendo al centro dell'occasione promozionale caffè e grappa, due abitudini da fine pasto tipicamente italiane, coinvolge invece sei regioni per un totale di 18 distillerie: Alto Adige (4 distillerie), Lombardia (4), Veneto (4), Toscana (3), Valle d'Aosta (2), Emilia Romagna (1). Il programma della kermesse prevede visite guidate e degustazioni di distillati in abbinamento col caffè con ogni distilleria che proporrà programmi personalizzati.