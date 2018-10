Festival sport: 7 camp per divertirsi con i campioni

(ANSA) - TRENTO, 4 OTT - Sono 7 i 'camp' che saranno allestiti per il Festival dello sport, in programma a Trento dall'11 al 14 ottobre, che trasformeranno il centro storico in una sorta di immenso campo da gioco per divertirsi, anche con i grandi campioni.

In piazza Duomo si potrà praticare la scherma, in piazza Fiera basket e volley, in piazza S. Maria Maggiore si potrà arrampicare, in piazza Dante ci sarà spazio per l'atletica e per il ciclismo, mentre via S. Croce sarà riservata agli amanti dello skiroll. Per tutti questi camp sono previsti degli orari di apertura al pubblico con prove libere, coadiuvate da tecnici.

Per partecipare basterà accreditarsi agli infopoint presenti sulle piazze. Per gli orari occorre consultare il programma sul sito del Festival www.ilfestivaldellosport.it.