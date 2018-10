Coltivazione di marijuana in Val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - Una piccola coltivazione con sedici piante di marijuana in un bosco ad oltre 1.300 metri di quota è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Silandro e della stazione di Laces, in Val Venosta, con il supporto del corpo forestale della Provincia di Bolzano. E' stato anche denunciato un ventenne del luogo trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana fra infiorescenze e foglie.