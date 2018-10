'Bottega' per legna da ardere a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 OTT - A Settequerce, alle porte di Bolzano, ha aperto la prima 'bottega' per la legna da ardere. I vari tipi di legna per la stufa - spiega Holzplus - possono essere ritirati senza appuntamento. Viene, infatti, carica direttamente in auto o sul trailer. Il mezzo viene pesato all'ingresso e all'uscita, così viene stabilito il carico di legna da pagare. Qualsiasi quantità di legna può essere presa in in questo modo in due lunghezze, 26 centimetri per il fornello e 33 centimetri per la stufa. La legna da ardere di essiccazione naturale e certificata Fsc ha un'umidità sotto il 15%, assicura la Bottega per legna.