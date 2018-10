Al via controlli mirati su agevolazioni universitarie

(ANSA) - TRENTO, 4 OTT - Firmato oggi dalla Guardia di Finanza e dall'Università di Trento un protocollo d'intesa per sviluppare forme di collaborazione nelle azioni di controllo delle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate che l'Università eroga a vario titolo agli studenti.

Oltre a semplificare e rendere più efficaci i controlli, il patto ha lo scopo di "evitare che passi avanti in graduatoria o paghi rette inferiori chi non ne abbia realmente diritto, in spregio dei tanti giovani realmente bisognosi di un sostegno economico". I controlli riguardano l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di ciascun studente selezionato. Chi sarà scoperto con una posizione irregolare - sottolinea la Guardia di Finanza - dovrà restituire i benefici indebitamente incamerati (borse di studio, esenzioni, alloggi, buoni pasto, agevolazioni nei trasporti) e, se ci saranno i presupposti, verrà segnalato all'autorità giudiziaria per gli eventuali profili penali.