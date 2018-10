Salvini,solidale con medico trentino

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Abbiamo il dovere di garantire cure mediche a tutti, ma non possiamo dimenticare l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina. Solidarietà al medico di Trento che ha segnalato un marocchino irregolare". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in riferimento alla notizia, riportata dal Corriere del Trentino, di un marocchino, andato per cure in un pronto soccorso della provincia, dove ha però trovato un medico che lo ha segnalato ai carabinieri perché non in regola con i documenti. Il paziente non ha quindi potuto ultimare la visita né avere una terapia.