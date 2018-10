Premio Langer ad alunni Arava Institute

(ANSA) - BOLZANO, 3 OTT - Sono Muhanad Alkharaz e Shira Leon Tzchout i vincitori del premio Alexander Langer 2018. Il premio che quest'anno va ai progetti di collaborazione ambientale tra israeliani e palestinesi promossi dall'Istituto per le scienze ambientali Arava è stato consegnato ieri alla Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Fico.

Muhanad Alkharaz e Shira Leon, i vincitori del premio 2018, sono alunni dell'Arava Institute, il cui messaggio ricalca quello di Alexander Langer: la cura dell'ambiente, in una terra di conflitto, diventa cura dell'umanità attraverso il dialogo.

Ad oggi sono oltre mille gli studenti che hanno frequentato i corsi di Arava. "Sono loro i moltiplicatori di idee e del metodo e i creatori di soluzioni", ha detto Edi Rabini, il presidente della Fondazione Alexander Langer Stiftung. "Il premio è un riconoscimento, ma anche un incoraggiamento per superare gli ostacoli del conflitto risolvendo, non creando problemi", ha continuato Rabini.