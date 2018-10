Grande Guerra: immagini dal fronte del Tirolo

(ANSA) - TRENTO, 3 OTT - Si intitola 'Standschützen - Fronte del Tirolo 1915-1918' la nuova mostra fotografica temporanea che il Museo della guerra di Rovereto propone fino al 13 gennaio 2019. In esposizione 28 scatti che testimoniano l'attività delle compagnie di StandSchützen del Vorealberg e del Tirolo del Nord nel corso della prima guerra mondiale.

Le immagini, rare e spesso inedite, sono state scattate tra il 1915 ed il 1918 in zona di guerra: dalle Dolomiti di Sesto alla val di Fassa, dal Lagorai alla Vallagarina. Ritraggono scene di trincea e momenti di vita quotidiana dei battaglioni Standschützen Innsbruck, Enneberg, Bozen, Kufstein, Brixen, Meran, Landeck, Nauders-Ried, Reutte. "Purtroppo non disponiamo di alcuna fotografia relativa alla compagnia del Trentino. Una lacuna che per ora non siamo in grado di colmare", commenta Alberto Miorandi, presidente del Museo. "Chiediamo quindi la collaborazione ai privati per poter recuperare degli scatti storici".