Blm Arena, finiti lavori in tribuna est

(ANSA) - TRENTO, 3 OTT - Conclusi alla Blm Group Arena di Trento i lavori per la realizzazione della nuova tribuna sul lato est. La nuova tribuna ha una capienza di 540 posti numerati con schienale ed è 'retrattile' per permettere, in assenza di pubblico, l'utilizzo di una superficie più ampia del campo. Il costo complessivo dell'intervento è di 200 mila euro.

Il bilancio del Comune prevede per il 2019 un importo di 1 milione e 800 mila euro per i lavori di ampliamento della struttura, con la realizzazione di un'area 'Hospitality' e nuovi accessi per il pubblico. L'intervento è attualmente in fase di definizione: il progetto preliminare verrà approvato entro la fine del 2018, informa il Comune. Infine, per adeguare la struttura alle nuove disposizioni che disciplinano l'attività agonistica delle squadre di serie A, è previsto un ulteriore intervento di ampliamento del palazzetto per portare la capienza dei posti a sedere sopra i 5.000.