Aria: Trentino, in settembre basso indice di inquinamento

(ANSA) - TRENTO, 3 OTT - Nel mese di settembre, in Trentino, i dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo della qualità dell'aria hanno evidenziato un basso indice d'inquinamento. Per tutti gli inquinanti monitorati e in tutte le stazioni di misura sono state rilevate concentrazioni contenute e al di sotto dei limiti normativi previsti, informa l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa).

Con settembre termina il periodo di attenzione relativo all'inquinante ozono. Durante questo periodo l'Appa ha effettuato una rendicontazione mensile dei superamenti delle soglie di informazione. Nel corso dell'estate 2018, in particolare in luglio, si sono verificati alcuni episodi di smog fotochimico, da mettere in relazione soprattutto con periodi prolungati di bel tempo ed alte temperature. Sono stati registrati alcuni superamenti della soglia di informazione nella stazione di fondovalle di Riva del Garda e nella stazione di montagna di Monte Gaza. In nessuna occasione è stata superata la soglia di allarme.