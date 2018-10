Torna E-Drive Day al Safety Park

(ANSA) - BOLZANO, 2 OTT - Torna anche quest'anno l'E-Drive Day, iniziativa che offre ai visitatori l'opportunità di provare un'intera gamma di veicoli elettrici di diversi produttori e di apprendere da esperti le possibilità e le prospettive della mobilità elettrica. L'appuntamento, per il 2018, sarà domenica 7 ottobre, dalle 10 alle 18, presso il Safety Park a Vadena.

Novità di questa edizione sarà la vendita di biciclette elettriche usate e un programma per famiglie e per bambini, ampia come non mai, inoltre, la gamma di veicoli elettrici che potranno essere testati: auto sportive, auto di classe media, city car, scooter elettrici, moto elettriche, go-kart elettrici, tricicli elettrici, segway e le popolarissime e-bike e speed pedelec. I visitatori più piccoli potranno godersi un giro in go-kart a pedali, un percorso di abilità con auto elettriche telecomandate e la pista di e-motocross. Tutti i bambini che partecipano ai vari giochi e rispondono correttamente alle domande di un quiz riceveranno un piccolo regalo.