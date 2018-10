Nobel medicina, Allison vincitore Premio Pezcoller

(ANSA) - TRENTO, 2 OTT - Il nuovo Premio Nobel per la medicina James Allison aveva ricevuto a Trento nel 2015 il 18/o Premio Pezcoller per la ricerca oncologica. "E' un onore e la conferma del prestigio del Premio Pezcoller nella comunità scientifica internazionale", afferma il presidente della Fondazione Enzo Galligioni.

Assieme a Tasuku Honjo, Allison è stato premiato con il Nobel per le ricerche sul freno naturale che riesce a bloccare l'avanzata dei tumori, sulle quali si basa l'immunoterapia.

Fino ad oggi hanno ricevuto il Premio Pezcoller-Aacr 21 scienziati (americani, europei e un giapponese) e quattro di essi, Paul Nurse, Mario Capecchi, Elizabeth Blackburne e James Allison hanno poi ricevuto il premio Nobel.