Lavanderia Bolognini a Servizi Italia

(ANSA) - BOLZANO, 2 OTT - Servizi Italia ha perfezionato l'acquisito di un ramo d'azienda di Lavanderia Bolognini M&S srl. comprendente il portafoglio clienti, i dipendenti, i debiti verso dipendenti, la biancheria e i prodotti tessili, i carrelli utilizzati per il trasporto biancheria, il marchio, i contratti con i fornitori di trasporto e l'avviamento. L'ad dell'azienda brissinese, distrutta da un rogo lo scorso maggio, Barbara Bolognini manterrà i rapporti commerciali con la clientela facente capo al ramo d'azienda stesso.

L'operazione si è conclusa sulla base di un prezzo preliminare di 2,8 milioni di euro, definito ad esito dell'attività di due diligence e che comprende tra l'altro immobilizzazioni materiali con valore netto contabile di 1,1 milioni di euro al 31 luglio 2018 e debiti netti verso dipendenti di 0,3 milioni di euro. Il prezzo finale del ramo d'azienda sarà definito tra le parti entro 40 giorni lavorativi dalla data odierna, non potrà essere superiore al prezzo massimo fissato in 4 milioni di euro.