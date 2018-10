Un anno Noi Techpark a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 1 OTT - Il prossimo 2 ottobre il NOI Techpark compirà un anno. Da un anno il Parco tecnologico offre una piattaforma per pro-getti di ricerca pubblici e privati e per cooperazioni che coinvolgono imprese, startup, l'Università di Bolzano, istituti quali Eurac Research, Centro Speri-mentale Laimburg e Fraunhofer Italia, l'agenzia CasaClima e diverse associa-zioni imprenditoriali.

Nei primi 365 giorni di attività si sono svolte 200 visite guidate con una partecipazione complessiva di 5.000 persone, l'80% delle quali altoatesine e il 20% proveniente da altre regioni italiane e dall'estero. Il NOI Techpark dà lavoro a circa 400 persone, tre quarti delle quali in possesso di una laurea magistrale o di un dottorato di ricerca. Accanto agli istituti di ricerca altoatesini, il NOI Techpark ospita ormai circa 60 tra startup e imprese tecnologiche. Il 2 ottobre alle 16, ad esempio, è in programma la presentazione del libro "NOI Techpark Bolzano: la fabbrica della ricerca".