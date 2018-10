Carabinieri, multe per 16.000 euro in controlli week-end

(ANSA) - TRENTO, 1 OTT - Sono state 94 le violazioni al codice della strada, per un importo di 16.000 euro complessivi, che i carabinieri hanno accertato nel durante lo scorso fine settimana.

I controlli nelle zone di competenza delle stazioni dei carabinieri di Cembra-Lisignago, Segonzano e Primiero San Martino di Castrozza - dipendenti dalla Compagnia di Cavalese - hanno portato anche al ritiro di 10 carte di circolazione e di 4 patenti, oltre che alla denuncia penale di alcune persone per guida in stato di ebbrezza. Le infrazioni più diffuse rilevate tra i motociclisti, invece, sono state quelle relative all'eccessiva velocità, ai sorpassi azzardati e al mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi imposto dai carabinieri. Anche in questo caso, però, grazie alle telecamere di sorveglianza installate nella zona, i carabinieri sono potuti ugualmente giungere all'identificazione dei trasgressori che sono stati pertanto raggiunti, nel luogo di residenza, dalla contravvenzione.