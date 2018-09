Fidanzamento 'olimpico' per Windisch

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Promessa 'olimpica' del biatleta azzurro Dominik Windisch per la sua Julia: l'anello di fidanzamento è stato infatti creato da un orafo altoatesino con il bronze di una delle due medaglie vinte a Pyeongchang 2018.

L'idea gli era venuta subito dopo lo storico successo in Corea del sud, nelle scorse settimane Dominik si è più volte incontrato in segreto con la famiglia Gamper, titolari di Tiroler Goldschmied di Tirolo e Scena.

A fornire la materia prima per l'anello, i grammi necessari di bronzo, fu la medaglia di bronzo vinta nello sprint maschile con la quale l'altoatesino associa "le più forti emozioni possibili in termini di sacrifici, adrenalina e gioia finale", come racconta l'altoatesino. Quando le campane suoneranno a nozze ancora non si sa, prima o dopo Anterselva 2020.