Made in Alto Adige la funivia dei record

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - E' made in Alto Adige la funivia più alta d'Europa. Con l'inaugurazione della funivia trifune più alta del mondo sul Piccolo Cervino, realizzata dalla Leitner di Vipiteno, si registrano contemporaneamente in un'unica opera diversi record. Dopo un tragitto di quattro chilometri la funivia raggiunge quella che, a quasi 4000 metri d'altezza sul livello del mare, è la stazione funiviaria più alta d'Europa.

Con un investimento di 55 milioni di franchi l'opera costituisce una pietra miliare nella storia quasi quarantennale del comprensorio sciistico svizzero.

Il Matterhorn glacier ride funzionerà 365 giorni all'anno, è composto da 25 cabine, ognuna con 28 posti a sedere, realizzate nella versione premium con ampia area d'imbarco, vetrate panoramiche e materiali pregiati come pelle e Alcantara. Le cabine Symphony, firmate Pininfarina, sono impreziosite sulla vetrata esterna da migliaia di cristalli Swarovski.