Esplode bancomat Cassa rurale Barbiano

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Nel corso della notte è stato perpetrato un tentativo di furto presso il bancomat della filiale della Cassa rurale di Barbiano. Ignoti hanno tentato di far saltare il bancomat verosimilmente utilizzando del gas.

L'esplosione non ha causato feriti, ma danni al locale dove era collocato il bancomat. La cassaforte non è stata divelta, impedendo di fatto il furto del denaro. I soggetti autori del tentato furto si potrebbero essere allontanati a piedi per poi far perdere le loro tracce, nonostante l'immediato arrivo sul posto dei carabinieri.

Sono intervenuti anche gli artificieri del Comando provinciale di Bolzano, unitamente alla Squadra investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Bolzano.